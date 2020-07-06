شكرا لقرائتكم كهربا يستعرض مهاراته في مران الاهلى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض محمود كهربا جناح النادي الاهلى مهاراته في مران اليوم الذي أقيم على ملعب التتش صباحا، على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وشهد المران حالة من الجدية في التدريبات بين لاعبي الفريق، كما عاد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي إلى المشاركة في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ 240 يوماً حيث تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته بمعسكر الفراعنة نوفمبر الماضي.

كما شهد المران أيضاً حالة من الهزار بين بعض الاعبين وأبرزهم صالح جمعة صانع ألعاب الأهل،ي والذي عاد هو الآخر إلى التدريبات يوم الثلاثاء الماضي بعد عفو رينية فايلر عنه، وأيمن أشرف زميله بالفريق.

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وقاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقسيمة قوية للاعبى الفريق صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وقسم سيزا اللاعبين إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التى خاضها الفريق فى بداية مران اليوم، ويستعد الأهلى للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدورى، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

ويعود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، وتوماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية بالفريق للقاهرة اليوم، الاثنين، بعدما قضى الثنائى إجازة فى بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً، حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسرى الذى سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.مهاراته في مران اليوم الذي اقيم على ملعب التتش صباحا