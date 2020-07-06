شكرا لقرائتكم غياب فتحي وإكرامي عن الأهلي خلال 4 مباريات الدوري بعد حسم فتح باب القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب أحمد فتحي وشريف اكرامي لاعبا الأهلي عّن الفريق الأحمر خلال الأربع مباريات الأخيرة من عمر الدوري هذا الموسم بناء علي قرار من اتحاد الكرة بعد الاستقرار علي فتح باب القيد للموسم الجديد قبل نهاية الموسم الجاري بأربعة أسابيع بناء علي تعليمات الفيفا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة انه في حالة قيد أحمد فتحي في صفوف بيراميدز مع فتح القيد سيتم تجميد اللاعب وانهاء الدوري بالنسبة له قبل ٤ أسابيع حفاظا علي الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص ونفس الامر بالنسبة لشريف إكرامي حال الترقيع لبيراميدز او اي ناد داخل مصر.

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في سياق مغاير ، أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باللجنة الخماسية، أنه على النادي الأهلي تطبيق الاجراءات الاحترازية على رينيه فايلر المدير الفني للفريق، عقب عودته من سويسرا، قائلا خلال تصريحاته تليفزيونية:" لابد ان يجري فايلر مسحة عقب عودته إلى مصر للاطمئنان على نفسه، وذلك قبل ان يخالط أحد من لاعبي النادي الأهلي".

وأضاف محمد سلطان في تصريحات صحفية ، أن المنتخب الوطني سيخضع لنفس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في كل تجمع ، و التي تحدث مع الأندية خلال الفترة الماضية وذلك للاطمنان علهيم خلال الفترة المقبلة.

أكد محمد سلطان أن عدد إصابات كورونا في الدوري الممتاز وصل 26 أو 27 حالة حتى الان بعد إجراء مسحات لكل فرق الدوري الـ18 استعدادًا لعودة الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس المقبل.