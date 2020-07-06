شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. أبو ريدة يستقيل من منصبه وإقالة جهاز االمنتخب للخروج أمم أفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 6 يوليو 2019 ، أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم أفريقيا 2019 ، كان منتخب جنوب أفريقيا قد حقق الفوز على منتخب مصر بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بينهما في الدور الستة عشرة للمسابقة القارية.

وتوج منتخب الفرعنة بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا فى النسخ الثلاثة الأخرى التى استضافتها مصر فى أعوام 1959، 1986 و 2006.

وخسر منتخبنا الوطنى بهدف نظيف، أمام منتخب البافانا بافانا سجله اللاعب ثيمبينكوسي لورش فى الدقيقة 85 من زمن المباراة.

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وكان منتخبنا الوطنى قد تأهل إلى دور الـ16، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما وصل منتخب جنوب أفريقيا بعد احتلاله المركز الثالث فى المجموعة الرابعة.

قاد أجيرى المنتخب فى 12 مباراة، منها 3 لقاءات ودية و9 رسمية، من بينها 5 مباريات فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، و4 مواجهات فى البطولة الأفريقية.

حقق الفراعنة الفوز مع أجيرى فى 9 مباريات من أصل 12 مباراة قادها الخواجة مع المنتخب، وخسر مباراتي واحدة ودية أمام نيجيريا وأخرى رسمية أمام جنوب أفريقيا، وفى اللقاءين كانت النتيجة بهدف نظيف، بينما تعادل فى مباراة واحدة أمام النيجر وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما فى التصفيات المؤهلة للكان.

أول مباراة قادها أجيرى للمنتخب كانت أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وانتهت بفوز الفراعنة بسداسية دون رد، وهى أكبر نتيجة حققها الفراعنة مع الخواجة.