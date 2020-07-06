شكرا لقرائتكم لماذا أصبح عبد الرحمن مجدى على ردار الأهلى والزمالك.. أرقام وفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر عبد الرحمن مجدى لاعب وسط فريق الكرة بنادى الإسماعيلى بمستوى متميز خلال الموسم الحالى مما جعله محط انظار أندية أوربية ومصرية حيث تلقي العديد من العروض للرحيل عن قلعة الدراويش فى الموسم القادم خاصة أنه قدم مستوى متميز مع المنتخب الاوليمبي الذى صعد معه لدورة الألعاب الإوليمبية طوكيو التى تأجلت للعام القادم .

محمد حلمي، وكيل عبد الرحمن مجدي، أكد إن اللاعب تلقى العديد من العروض فى الفترة الأخير ومنها مفاوضات من ناديي الأهلي والزمالك وأن أحدهم دخل المفاوضات بشكل جدي والآخر يحاول التواصل لاتفاق ومفاوضاته غير جادة" مؤكدا أن اللاعب جدد مع نادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم مقبلة"

نرصد كل ما قدمه عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى قبل القدوم من الترسانة ، و التألق حتى أصبح هدف يطارده الأهلى و الزمالك ..

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يبلغ عبد الرحمن مجدى 23 عاما ، حيث انه مواليد 1997 ، و يلعب في مركز الجناح الأيسر ، في موسم 2017/2018 انتقل عبد الرحمن مجدى من الترسانة إلى الإسماعيلى ، وصل إجمالي مشاركاته مع الدراويش إلى 59 مباراة ، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 لزملاؤه ، منها 48 مباراة بالدورى أحرز خلالها هدفين .

في الموسم الأول للاعب مع الإسماعيلى شارك في 5 مباريات بالدورى ، و الموسم التالى 27 مباراة دورى ، و 3 بكأس مصر ، بالإضافة إلى 8 بالبطولة الأفريقية ، وفى الموسم الحالي شارك في 16 مباراة مع الدراويش قبل توقف النشاط .

سجل عبد الرحمن مجدى أهدافه الأربعة مع الاسماعيلى بواقع هدف في البطولة الأفريقية ، و هدف في كل موسم بالدورى وبالإضافة إلى هدف بالكأس ، حصل اللاعب على 9 إنذارات في مسيرته الكروية مع الدراويش .

شارك مع الفراعنة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا أمام النيجر والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب ، كما شارك مع المنتخ بالأولمبى بقيادة شوقى غريب ببطولة كأس الأمم الأفريقية ، بخمس مباريات ، سجل خلالها هدفين . .