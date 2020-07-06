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جدة - عمرو شويل فريق أسوان يخضع للمسحة الثالثة لفحص كورونا غدا استعدادا لعودة التدريبات

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبي، غداً الثلاثاء، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها 7 أغسطس الجارى بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان أحمد كشرى نجم الأهلى السابق، وفع على عقود تدريبه لنادى أسوان لمدة موسم ونصف، وذلك فى حضور عضوى مجلس أسوان إيهاب منصور ومحمد حمدى عباس، اللذان تواجدا فى معسكر الفريق بالمركز الأوليمبي.

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كما شهدت جلسة كشرى مع عضوى أسوان، توقيع أعضاء الجهاز الفنى وفى مقدمتهم، أحمد رجب المدرب العام، والدكتورمحمد عبد الغفار أول طبيب للفريق منذ بداية الموسم، وأحمد حيدر مخطط الأحمال.

وأكد أحمد كشرى، أن الحالة التى ظهرت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بين لاعبى الفريق بعد ظهور نتائج المسحة الثانية هى للاعب لم يدخل فى معسكر الفريق، خاصة أنه يخوض فى الفترة الحالية امتحانات الجامعة، وبالتالى لم يخالط زملائه ليشكل خطورة عليهم.

وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، اللاعب كان يأتى لإجراء المسحة بسيارته الخاصة ولم يختلط بزملائه، وليست لدينا مشكلة والفريق يخوض تدريباته بانتظام استعداداً للدورى.