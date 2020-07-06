شكرا لقرائتكم شاهد.. تدريبات بدنية شاقة في الإسماعيلى استعدادا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى عبر إنستجرام، الضوء على جانب من التدريبات البدنية الشاقة التى خاضها الدراويش استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 7 أغسطس المقبل بعد توقف دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا.

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي رفع الحمل التدريبى من خلال إقامة التدريبات اعتبارا من الغد الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية ، ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية و الفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضي منذ مايزيد عن اربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كافة الأصعدة بشكل سريع ، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

ويجرى اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى مسحة كورونا الثانية على حسب البروتوكول الطبى المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة وجميع الاندية استعداداً لعودة الدوري، وحرص النادى الاسماعيلى على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد قبل انطلاق تدريبات الدراويش عصر السبت الماضى وذلك من حيث تعقيم الكرات المستخدمة فى المران، وجميع الأدوات المستخدمة وكذلك تعقيم الملعب منعًا لانتقال العدوى، ويقوم الجهاز الطبى بمتابعة الحالة الصحية مع قياس درجة الحرارة لكل اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

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ويبذل مسئولو النادى الاسماعيلى جهودًا كبيرة فى سبيل الحفاظ على سلامة اللاعبين وأعضاء الفريق كافة من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية وعمليات التطهير اليومية لفندق الإقامة والملاعب.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والادارى عن وجود حالتان ايجابيتان تحمل فيروس كورونا ( COVID 19 )، على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الاسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى للاتحاد المصرى لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة اخرى لتدريبات الفريق .