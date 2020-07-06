شكرا لقرائتكم فاغنر لوف "كثير الترحال" يستقر في كازاخستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نادي كيرات ألما آتا الفائز بلقب دوري كازاخستان لكرة القدم مرتين يوم الاثنين أن المهاجم البرازيلي كثير الترحال فاغنر لوف وصل إلى البلاد لإتمام انتقاله إلى النادي.

وقال لوف الذي فسخ عقده مع كورنثيانز البرازيلي الشهر الماضي: أتمنى إنهاء كافة الأمور الضرورية سريعا والفحص الطبي من أجل البدء في التدريب، وأتمنى أيضا اللعب قريبا لأني حضرت إلى هنا لأبذل قصارى جهدي والمساعدة في تحقيق أهدافنا المشتركة.

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وتوقف الدوري في كازاخستان يوم الجمعة الماضي للمرة الثانية عقب فرض الحكومة إجراءات العزل العام لمدة 14 يوما أخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال الأسابيع الأخيرة. ويتصدر كيرات البطولة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات متقدما بفارق نقطتين عن استانة الذي خاض مباراة أقل.

وسجل لوف، الذي يُعرف في الملعب بسهولة بسبب ضفائره الملونة الشهيرة، نحو 300 هدف في العديد من بطولات الدوري، وحصد المهاجم البالغ عمره 36 عاما 14 لقبا خلال فترتين مع سيسكا موسكو، إذ سجل في انتصاره في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2005 وساعده في أن يصبح أول فريق روسي يفوز بلقب أوروبي.

كما فاز المهاجم، الذي لعب أيضا في فرنسا وتركيا والصين وأندية بالميراس وفلامنغو بالبرازيل، بلقب كأس كوبا أميركا مرتين (2004 ،2007) مع منتخب بلاده.