شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام عبد الرحمن مجدى هدف الأهلى والزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر عبد الرحمن مجدى، لاعب وسط فريق الكرة بنادى الإسماعيلى، بمستوى متميز خلال الموسم الحالى ما جعله محط أنظار أندية أوروبية ومصرية، وتلقى اللاعب العديد من العروض للرحيل عن قلعة الدراويش فى الموسم المقبل، خاصة أنه قدم مستوى متميزا مع المنتخب الأولمبى الذى صعد معه لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو التى تأجلت للعام المقبل.

محمد حلمى، وكيل عبد الرحمن مجدى، أكد أن اللاعب تلقى العديد من العروض فى الفترة الأخير ومنها مفاوضات من ناديى الأهلى والزمالك، وأن أحدهما دخل المفاوضات بشكل جدى والآخر يحاول التواصل لاتفاق ومفاوضاته غير جادة، مؤكدا أن اللاعب جدد عقده مع نادى الإسماعيلى لمدة 3 مواسم.

نرصد كل ما قدمه عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى قبل القدوم من الترسانة والتألق حتى أصبح هدفا يطارده الأهلى والزمالك..

عبد الرحمن مجدى يبلغ 23 عاما، حيث إنه مواليد 1997، ويلعب فى مركز الجناح الأيسر، فى موسم 2017/2018 انتقل من الترسانة إلى الإسماعيلى، وصل إجمالى مشاركاته مع الدراويش إلى 59 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 لزملائه، منها 48 مباراة بالدورى أحرز خلالها هدفين.

فى الموسم الأول للاعب مع الإسماعيلى شارك فى 5 مباريات بالدورى، والموسم التالى 27 مباراة دورى، و3 بكأس مصر، بالإضافة إلى 8 بالبطولة الأفريقية، وفى الموسم الحالى شارك فى 16 مباراة مع الدراويش قبل توقف النشاط .

سجل عبد الرحمن مجدى أهدافه الأربعة مع اللإسماعيلى بواقع هدف فى البطولة الأفريقية، وهدف فى كل موسم بالدورى، بالإضافة إلى هدف بالكأس، وحصل على 9 إنذارات فى مسيرته الكروية مع الدراويش .

شارك مع الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا أمام النيجر والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب، كما شارك مع المنتخ بالأولمبى بقيادة شوقى غريب ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بخمس مباريات، سجل خلالها هدفين . .

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ظهر عبد الرحمن مجدى، لاعب وسط فريق الكرة بنادى الإسماعيلى، بمستوى متميز خلال الموسم الحالى ما جعله محط أنظار أندية أوروبية ومصرية، وتلقى اللاعب العديد من العروض للرحيل عن قلعة الدراويش فى الموسم المقبل، خاصة أنه قدم مستوى متميزا مع المنتخب الأولمبى الذى صعد معه لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو التى تأجلت للعام المقبل.

محمد حلمى، وكيل عبد الرحمن مجدى، أكد أن اللاعب تلقى العديد من العروض فى الفترة الأخير ومنها مفاوضات من ناديى الأهلى والزمالك، وأن أحدهما دخل المفاوضات بشكل جدى والآخر يحاول التواصل لاتفاق ومفاوضاته غير جادة، مؤكدا أن اللاعب جدد عقده مع نادى الإسماعيلى لمدة 3 مواسم.

نرصد كل ما قدمه عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى قبل القدوم من الترسانة والتألق حتى أصبح هدفا يطارده الأهلى والزمالك..

عبد الرحمن مجدى يبلغ 23 عاما، حيث إنه مواليد 1997، ويلعب فى مركز الجناح الأيسر، فى موسم 2017/2018 انتقل من الترسانة إلى الإسماعيلى، وصل إجمالى مشاركاته مع الدراويش إلى 59 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 لزملائه، منها 48 مباراة بالدورى أحرز خلالها هدفين.

فى الموسم الأول للاعب مع الإسماعيلى شارك فى 5 مباريات بالدورى، والموسم التالى 27 مباراة دورى، و3 بكأس مصر، بالإضافة إلى 8 بالبطولة الأفريقية، وفى الموسم الحالى شارك فى 16 مباراة مع الدراويش قبل توقف النشاط .

سجل عبد الرحمن مجدى أهدافه الأربعة مع اللإسماعيلى بواقع هدف فى البطولة الأفريقية، وهدف فى كل موسم بالدورى، بالإضافة إلى هدف بالكأس، وحصل على 9 إنذارات فى مسيرته الكروية مع الدراويش .

شارك مع الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا أمام النيجر والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب، كما شارك مع المنتخ بالأولمبى بقيادة شوقى غريب ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بخمس مباريات، سجل خلالها هدفين.