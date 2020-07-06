شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: فتحي راوغ إدارة الأهلي وعاشور ظلم نفسه وخسر الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، نجم النادى الأهلى السابق، أن أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلي، والمرتقب رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجارى والانضمام إلى بيراميدز، راوغ مجلس الإدارة فى مفاوضات تجديد تعاقده مع النادى، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يحسم موقفه من البداية طالما أنه يمتلك عرضاً أعلى من عرض الأهلي.

وقال بلال، فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، أحمد فتحى لاعب كبير ولديه إمكانيات رائعة وله تاريخ ممتاز، لكن لو كنت مكانه لم أكن لأتفاوض مع الأهلى طالما لدى عرض أكبر.

وعن حسام عاشور قائد الفريق السابق، فأكد أحمد بلال أنه لم يتعرض للظلم من إدارة الأهلى، كما ردد البعض، بعد البيان الذى أصدره مجلس إدارة الأهلى مؤخراً وسحب فيه كافة الامتيازات التى كان قد منحها لعاشور بإقامة مهرجان اعتزاله ومنحه العديد من الفرص بالعمل داخل النادى.

وأضاف بلال، الأهلى لم يظلم حسام عاشور واللاعب هو من ظلم نفسه، ولا يجب أن يطلق تصريحات فى أى وقت طالما أنه كان لا يزال لاعبا بالفريق.

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وتابع بلال، كنت أتمنى أن يمر الموضوع بشكل هادئ، لكن هناك العديد من الكواليس فى هذا الموضوع لا يعلمها إلا إدارة الأهلى وحسام عاشور.

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أن خطأ حسام عاشور أنه لم يدرس الموضوع بشكل جيد، من حقك أن تختلف مع المسؤول ولكن ليس مع النادى لتخسر جمهوره.

حسام عاشور الذى تراجع عن فكرة الاعتزال وقرر استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة، يواجه حالة من الغضب الأهلاوى على صعيد الجماهير أو السوشيال ميديا أو الإدارة الحمراء بسبب تصرفاته الأخيرة التى لم يكن موفقاً فيها بنسبة كبيرة، ورغم أنه صاحب إنجازات كبيرة لا يختلف عليها أحد كما يشهد له الجميع بدمث الأخلاق إلا أن الفترة الماضية وهجومه المُتكرر على النادى ساهم فى تقليص شعبيته وسحب من رصيده لدى جماهير الفريق.

ومازال حسام عاشور قائد الأهلى يفاضل بين عروض محلية وبين الانضمام لأحد أندية الدورى السعودى خلال الأيام المقبلة، ورفض عاشور فكرة الانتقال للزمالك بعد تلقيه عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للعب للفريق الأبيض إلا أنه رفض الأمر للحفاظ على علاقته بجماهير الأهلى.

واعتمد مجلس إدارة النادى الأهلى قبل فترة ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور بعد اعتزاله، والتمنيات فقط له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادى مؤخراً.