شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تحدد أول نوفمبر موعدا لانطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة المؤقتة فى اجتماعها السبت الماضى استئناف مسابقات الموسم الحالى 15أغسطس على أن تنتهى المنافسات يوم 14 سبتمبر المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد .

كما شهد اجتماع مجلس الإدارة اعتماد إلزام الأندية بإبرام عقود للمدربين من أجل الحفاظ على حقوق مدربى الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة .

وتعقد اليوم، الاثنين، اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اجتماعا مع ممثلى أندية دورى الممتاز للسيدات لمناقشة تصور عودة المسابقة بعد قرار عودة مسابقات اللعبة بدءا من 15 أغسطس المقبل .

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع فى المركز الصحفى لملعب كرة القدم باستاد القاهرة .

Advertisements

من جانبه أكد إيهاب عزمى عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة التزام الاتحاد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المرسلة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية فى عودة النشاط مجددا حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإداريين .

من ناحية أخرى، تخطط اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة للحصول على موافقة الجهة الإدارية لإنشاء صندوق الكوارث للاعبين والمدربين والحكام خلال الفترة المقبلة كمساعدة إضافية فى حالة الظروف الصعبة .

يأتى ذلك فى ظل موافقة اللجنة المؤقتة على مقترح الصندوق الذى تقدم به غيهاب عزمى عضو اللجنة المؤقتة فى إطار الخطط الخيرية التى يسعى إلى تقديمها لأبناء منظومة اللعبة .

كما تبحث اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة عن شركات تأمين فى إطار خطة الاتحاد للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات طبية على أفضل ما يكون فى هذا المجال.