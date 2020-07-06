شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد وصول فايلر للقاهرة لقيادة تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، موعد وصوله إلى القاهرة اليوم، الاثنين، تمهيداً لقيادته تدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعدما قضى إجازة فى بلاده استغرقت ما يقرب من 25 يوماً، حيث غادر فايلر ومساعده بينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء.

ويعود فايلر للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين، فاضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، على أن يعود لمطار القاهرة فى الثامنة مساءً، وذلك بعدما قام بتغيير رحلته الأولى، والتى كان من المفترض وصولها فى تمام العاشرة والنصف مساء للقاهرة..

وقاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقسيمة قوية للاعبى الفريق صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وقسم سيزا اللاعبين إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التى خاضها الفريق فى بداية مران اليوم، ويستعد الأهلى للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدورى، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وشهد المران مشاركة حمدى فتحى فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.