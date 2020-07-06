شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم المصرى بهدفين فى أول مباراة بالدورى بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 6 يوليو 2015، استضاف الأهلى لأول مرة المصرى البورسعيدى بعد أحداث "بورسعيد 2012"، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع رقم "33" والتى أقيمت بشرم الشيخ لأول مرة فى تاريخ مسابقة الدورى، حقق الأهلى الباحث عن آماله فى الحفاظ على اللقب للموسم التاسع على التوالى فوزاً سهلاً بهدفين دون رد.

تقدم مؤمن زكريا برأسية فى الدقيقة السابعة إثر عرضية حسين السيد سكنت شباك محمد عواد "حارس المصرى آنذاك معارا من الإسماعيلى"، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثانى فى الدقيقة "21" من ضربة جزاء احتسبها الحكم محمد الحنفى.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

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على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.