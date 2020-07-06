شكرا لقرائتكم خبر عن القائم يحرم محمد محمود من هدف مؤكد فى مران الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد محمد محمود، صانع ألعاب النادى الأهلي، كرة قوية ارتطمت بالقائم خلال تدريب الفريق الأحمر المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، حيث استغل محمد محمود فرصة عدم وجود حارس بالمرمى ليسدد الكرة قبل أن يحرمه القائم من تسجيل الهدف، ويستعد النادى الأهلى لاستئناف مسابقة الدورى العام يوم 7 أغسطس الجارى بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى فى بداية الموسم الجاري، حيث كان صانع ألعاب الأهلى قد تعرض لذات الإصابة فى إحدى قدميه بعد انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من وادى دجلة، وذلك خلال مباراة الأهلى وسموحة فى الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لذات الإصابة مجدداً فى القدم الأخرى خلال مشاركته فى تدريبات الأهلى فى بداية الموسم الجاري.

في سياق متصل، عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعداداً لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، وعقد سيزا جلسة مع الجهاز المعاون فى بداية المران للتحضير والتأكيد على بعض الأمور الفنية التى سيتم تنفيذها خلال التدريبات، وذلك للمرة الأخيرة قبل أن يبدأ رينيه فايلر فى قيادة التدريبات بداية من الغد.

ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير للمرحلة المقبلة، وشهد المران مشاركة حمدى فتحي لاعب الفريق فى مران الفريق الذى المقام صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وشارك حمدى فتحي، فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.