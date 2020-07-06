شكرا لقرائتكم خبر عن هادى خشبة يستعيد مباراة القرن بين الأهلى وريال مدريد بمطاردة مع زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم هادى خشبة، لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، ذكريات مباراة الأهلى بطل القرن الأفريقى، وريال مدريد الإسبانى، بطل القرن الأوروبى، التى أقيمت منذ 19 عاما، وتحديد يوم 4 أغسطس 2001.





وأقيمت مباراة القرن يوم الرابع من شهر أغسطس عام 2001، حيث تمكن النادى الأهلى من هزيمة فريق ريال مدريد الإسبانى بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد القاهرة، احتفالاً بفوز الأول بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى.

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مثّل الأهلى فى هذا اللقاء عصام الحضرى فى حراسة المرمى وأشرف أمين وشادى محمد ووائل جمعة وسعيد عبد العزيز وحسام غالى وهادى خشبة وخالد بيبو ومحمد جودة وأحمد أبو مسلم وعلاء إبراهيم.

بينما لعب ريال مدريد بتشكيلة مكونة من سيزار فى حراسة المرمى، فرندو هيرو وجيرمى وكارنكا وروبرتو كارلوس وماكليللى وهيليجيرا وفيجو وزين الدين زيدان وسافيو ورؤول جوانزاليس.

أحرز هدف الفوز للنادى الأهلى اللاعب النيجيرى صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى هجمة بدأت من خالد بيبو، والذى مررها إلى حسام غالى والذى قام بدوره بمراوغة سيزار حارس مرمى ريال مدريد، ثم مرر الكرة إلى اللاعب النيجيرى إبراهيم صنداى المنضم حديثا للأهلى وقتها، وكان وقتها يقود الفريق فنياً البرتغالى مانويل جوزيه.