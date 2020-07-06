شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يجتمع غدا لمناقشة خطة عودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، اجتماعاً لمجلس الإدارة غدا، الثلاثاء، لمناقشة خطة عودة النشاط الرياضى، وتحديد الإجراءات والتعليمات المقرر اتباعها وخطوات تطبيقها فى صالات السلة.

وخاطب اتحاد السلة 4 ملاعب لاستضافة مباريات بطولة الدورى، المقرر إقامتها فى15 أغسطس المقبل، وهى صالة استاد القاهرة الدولي، وصالة هيئة قناة السويس، وصالة 6 أكتوبر، والمركز الأوليمبى بالمعادى.

وأعلن مجدى أبو فريخة، رئيس الاتحاد عودة دورى السلة بداية من يوم 15 أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن جميع الفرق والأندية بدأت بالفعل الاستعداد لعودة الدورى، مضيفًا أن المجلس كان حريصًا على استكمال الدورى والمسابقات بشكل طبيعى وتم وضع عدة سيناريوهات حتى لا يتم اهدار ما أقيم من منافسات منذ بداية الموسم.

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كشف محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية، من تعقيم وتطهير وكل طرق الوقاية بما فيها مسحات كورونا للاعبى كرة السلة، مسئولية الأندية خلال فترة التدريبات، ويكون كل فريق مسئولاً عن تطبيقها للاعبيه لحمايتهم وفقاً لما جاء فى الكود الأول ضمن الأكواد الإرشادية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد كرة السلة أن فترة المنافسات لم يتم الاتفاق على تفاصيل الإجراءات الاحترازية فيها بين الأندية والاتحاد حتى الآن، إلا أنه تمت مخاطبة الأندية لعمل المسحة للاعبيها قبل منافسات الدورى.

وكان اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، أرسل خطاباً رسمياَ إلى الأندية والهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، من ممارسى اللعبة، لإخطارهم بالتعليمات والخطوات التى حددتها وزارة الشباب و الرياضة لعودة النشاط الرياضى وفقا لتصنيف اللعبة من حيث التلامس بين الاتحادات المختلفة