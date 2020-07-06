شكرا لقرائتكم خبر عن "المصارعة" يضيف بعض التخصصات فى اللجنة الطبية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، إضافة بعض التخصصات فى اللجنة الطبية بالاتحاد لمواجهة كورونا، حيث إن هناك لجنة طبية باتحاد المصارعة، لكن سيتم زيادة التخصصات المتعلقة بأعراض فيروس كورونا، حتى تكون اللجنة الطبية شاملة وقادرة على مواجهة الفيروس.

وتعقد اللجنة الطبية باتحاد المصارعة اجتماعات مع نظيرتها بالاتحاد الدولى لمناقشة الإجراءات والتعليمات المقرر تطبيقها مع عودة النشاط، خاصة أن المصارعة من الألعاب التلامسية.

وكانت نتيجة العينة والمسحة التى خضع لها إسماعيل لاشين، المدير المالى للاتحاد المصرى للمصارعة، كشفت عن سلبية العينة وسلامته من الإصابة بالفيروس، بعدما ظهرت عليه الأعراض خلال الأيام الماضية، والتى بسببها توجه إلى أقرب مستشفى وخضع للمسحة.

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يذكر أن الاتحاد المصرى للعبة منح إسماعيل لاشين، المدير المالى بالاتحاد، إجازة مفتوحة من العمل لحين الخضوع لتحليل مسحة كورونا بعد ظهور الأعراض عليه خلال الساعات الماضية، وبعدما خضع المدير المالى للتحليل وإخطار الاتحاد بالنتيجة فور ظهورها تبين أنها سلبية.

وقرر الاتحاد الدولى للمصارعة إلغاء بطولات العالم للناشئين وتحت 15 سنة هذا العام بسبب فيروس كورونا، كما قرر الاتحاد الدولى للعبة إلغاء بطولة كأس العالم لعامى 2021/2020 لنفس السبب للحفاظ على لاعبى الدول المختلفة المقرر مشاركتها فى تلك البطولات، مقابل الموافقة على عودة بطولات الناشئين والشباب القارية خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

وكان الاتحاد الدولى للمصارعة قرر تعليق جميع البطولات الدولية إلى 1 سبتمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للعبة، والذى شهد التصويت على عدة قرارات وتعديلات لبطولات عامى 2020/2021.