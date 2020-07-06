شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينهى علاقة أحمد فتحى وإكرامى بالأهلي أول أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب أحمد فتحى وشريف إكرامى، لاعبى الأهلى، عّن الفريق الأحمر خلال الأربع مباريات الأخيرة من عمر الدورى هذا الموسم، بناءً على قرار من اتحاد الكرة بعد الاستقرار على فتح باب القيد للموسم الجديد قبل نهاية الموسم الجارى بأربعة أسابيع حسب تعليمات الفيفا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه فى حال قيد أحمد فتحى فى صفوف بيراميدز مع فتح القيد سيتم تجميد اللاعب وإنهاء الدورى بالنسبة له قبل ٤ أسابيع، حفاظاً على الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ونفس الأمر بالنسبة لشريف إكرامى حال التوقيع لبيراميدز أو أى نادٍ داخل مصر.

Advertisements

فى سياق مغاير، أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باللجنة الخماسية، أنه على النادى الأهلى تطبيق الإجراءات الاحترازية على رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، عقب عودته من سويسرا، قائلا خلال تصريحاته تليفزيونية:" لابد ان يجرى فايلر مسحة عقب عودته إلى مصر للاطمئنان على نفسه، وذلك قبل ان يخالط أحد من لاعبى النادى الأهلي".

وأضاف محمد سلطان فى تصريحات صحفية، أن المنتخب الوطنى سيخضع لنفس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا فى كل تجمع، و التى تحدث مع الأندية خلال الفترة الماضية وذلك للاطمنان علهيم خلال الفترة المقبلة.

أكد محمد سلطان أن عدد إصابات كورونا فى الدورى الممتاز وصل 26 أو 27 حالة حتى الان بعد إجراء مسحات لكل فرق الدورى الـ18 استعدادًا لعودة الدورى الممتاز يوم 8 أغسطس المقبل.