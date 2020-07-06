شكرا لقرائتكم خبر عن كيف خطط الأهلى لتصحيح أوضاع كرة اليد بالموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى النادى الأهلى لتصحيح أوضاع فريق كرة اليد الأول بالنادى فى الموسم الجديد من أجل استعادة البطولات الغائبة طوال الفترة الماضية، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى، وذلك عن طريق تغيير الجهاز الفنى أو التعاقد مع نجوم شابة لتدعيم الفريق، ويرصد الخليج 365 كيفية ترتيب أوضاع اليد الحمراء قبل الموسم الجديد فى التقرير التالى :

تعيين طارق محروس صاحب إنجاز برونزية العالم للشباب على رأس القيادة الفنية

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع طارق محروس المدير الفنى الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على العودة لقيادة الأهلى فى المرحلة المقبلة، حيث تولى المهمة بالفعل بعدما وجه مجلس إدارة النادى الأهلى الشكر للسويدى لأولا ليندجرين المدير الفنى للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التى تولى فيها المسئولية .

Advertisements

فيما نجح الأهلى فى ضم محسن رمضان لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد وهداف منتخب الشباب لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد الحصول الاستغناء الخاص باللاعب من نادى هليوبوليس، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادى مضر السعودى، حيث أتم النادى كافة الاتفاقات الخاصة بالحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد ولمدة أربعة مواسم على أن يتم قيده بقائمة الفريق فور فتح باب الانتقالات للموسم الجديد.

كما نجحت إدارة النادى فى تجديد تعاقد لاعب الجبهة اليسرى ممدوح طه، خاصة أن اللاعب يعد من أبرز الخبرات المتواجدة فى صفوف الفريق بجانب إسلام حسم و إبراهيم المصرى .

كما شهدت صفوف فريق يد الأهلى تصعيد الشباب فى الفترة الأخيرة و أبرزهم عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق وعمر كاستيلو.