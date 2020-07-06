شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قوية لحمدى فتحي ووصلة هزار بين صالح وأيمن أشرف فى مران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران النادى الأهلى، الذى أقيم صباح اليوم الاثنين، على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة حالة من الجدية فى التدريبات بين لاعبى الفريق، كما عاد حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى للمشاركة فى التدريبات الجماعية لأول مرة منذ 240 يوماً، حيث كان لاعب الفريق الأحمر الأحمر تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة خلال مشاركته بمعسكر الفراعنة نوفمبر الماضى.

كما شهد المران أيضاً حالة من المرح بين بعض الاعبين، وأبرزهم صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى والذى عاد هو الآخر إلى التدريبات الثلاثاء الماضى بعد عفو رينيه فايلر عنه، وأيمن أشرف زميله بالفريق.

وقاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقسيمة قوية للاعبى الفريق صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وقسم سيزا اللاعبين إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التى خاضها الفريق فى بداية مران اليوم، ويستعد الأهلى للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدورى، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

ويعود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، وتوماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية بالفريق للقاهرة اليوم، الاثنين، بعدما قضى الثنائى إجازة فى بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً، حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسرى الذى سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.



الشناوي



جيرالدو



ديانج وأجاي



ديانج وبادجي



رامي ربيعة

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صالح جمعة وايمن اشرف



فتحي وقفشة



قفشة وبادجي



كهربا



متولي



محمد محمود



محمود وحيد



مروان محسن



مروان والسولية