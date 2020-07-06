شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الزمالك.. 16 رقما تعكس قوة دونجا الدفاعية فى أفريقيا والتراجع الهجومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب نادى الزمالك من حسم صفقة نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الكروى بنادى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات القادمة لتدعيم خط وسط القلعة البيضاء وسط دعوات من جانب المتخصصين بضرورة البحث عن لاعب يدعم دائرة الأبيض فى ظل عدم جاهزية سوى الثنائى فرجانى ساسى وطارق حامد نجمى منتخبى تونس ومصر على التوالى.

وخرج دونجا من حسابات المدير الفنى الحالى لفريق بيراميدز، الأمر الذى دفع اللاعب لاستغلال رغبة القلعة البيضاء فى الحصول على خدماته، خاصة أنه أحد قطبى الكرة المصرية ويستطيع من خلاله الاستمرار فى صفوف منتخب مصر خلال السنوات المقبلة بعدما وضع قدما فى المرحلة الماضية.

ويحظى نبيل دونجا بثقة المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون الذى منح الإدارة برئاسة مرتضى منصور الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب الدولى الشاب، وهو ما جعله صفقة منتظرة فى ظل التكهنات والتقارير التى تؤكد اقتراب اللاعب من قلعة جامعة الدول العربية بشكل كبير.

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وكشف المركز الدولى للدراسات الرياضية السويسرى cies الشريك التعليمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أرقام اللاعب فى مسابقة الكونفيدرالية والتى أكدت تفوق اللاعب بشكل كبير فى النواحى الدفاعية مقابل مهام هجومية قليلة جداً نتج عنها هدف وحيد فى 5 مباريات شارك بها اللاعب بشكل رسمى مع الفريق الذى يظهر فى النسخة الحالية للبطولة لأول مرة.

لمعرفة الـ16 رقما التى تؤكد قوته الدفاعية على حساب الهجوم من هنا

وكانت الساعات الماضية شهدت أنباء عن توقيع دونجا لنادى الزمالك، مع وعد من مسئولى القلعة البيضاء للاعب بإنهاء الاتفاق والصفقة مع إدارة ناديه، خاصة أن اللاعب لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، حيث يرتبط بعقد مع بيراميدز حتى 2023 / 2024، وتم ذلك خلال الجلسة التى جمعته مع مسئولى القلعة البيضاء وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط.