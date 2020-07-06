شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخضع للمسحة الثالثة والتدريب على فترتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الفريق الكروى الأول بنادى سموحة عصر اليوم لإجراء المسحة الثالثة بمقر النادى بسموحة وكانت المسحة الأولى والثانية قد ظهرت سلبية للجميع جهاز فنى وطبى وإدارى و لاعبين وعاملين.

بدأ مران سموحة الصباحى تحت قيادة حمادة صدقى المدير الفنى بتدريبات جماعية بالكرة وسط رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين تدريجيا حتى يصلوا للجانب البدنى المطلوب قبل بدء مرحلة المباريات الودية التى سيضع لها برنامج معين .

وشهد محمد فرج عامر، رئيس النادى، تدريبات الفريق واستمع للمدير الفنى للاطمئنان على الحالة البدنية والصحية للاعبين، ومن المنتظر أن يلعب سموحة عددا من المباريات الودية الأسبوع المقبل للاطمئنان على الحالة الفنيه للاعبين .

واستقر حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق سموحة، على استمرار الليبى محمد الترهونى الظهير الأيسر للفريق السكندري، وذلك بعد الأنباء التى ترددت عن رغبة الجهاز الفنى فى الاستغناء عن خدماته فى نهاية الموسم الجارى حيث صاحب الـ28 عاما لعب هذا الموسم 11 مباراة أحرز خلالها هدفا واحدا وصنع مثله.

وعقد حمادة صدقي جلسة مع الترهونى فى الساعات الماضية، طالبه خلالها بالتركيز مع الفريق فى مباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز وعدم الانشغال بما يتردد عن الاستغناء عنه فى نهاية الموسم الاعتماد عليه فى المباريات المقبلة، فى مركز الجناح، نظرا لما يمتلكه من سرعات ومهارات كبيرة.

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ويرفض الجهاز الفنى لسموحة التعجل فى الاتفاق مع عدد من الصفقات خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد عودة النشاط الرياضى المقرر له الأسبوع الثانى من أغسطس المقبل، والذى توقف منذ منتصف مارس الماضى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الجارى وأدت لإيقاف كافة الأنشطة وعلى رأسها الرياضة.



تدريب سموحة



حراس مرمي سموحة



فرج عامر مع صدقي وناجي



مران سموحة 1