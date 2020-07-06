تقرير.. متى يُحسم موقف رباعي الأبطال بالبريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

صحيح أن ليفربول حسم التتويج مبكرًا بالحصول على لقب بريميرليج موسم (2019 - 2020)، لكن هناك صراع آخر بين أربعة فرق على حجز مقعدين للمشاركة في البطولة الأعرق أوروبيًا، وهيّ مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في ظل حسم البطل ليفربول ومانشستر سيتي أول بطاقتين.

ومع اقتراب خط النهاية حيث سيكون المشهد الختامي في 26 من الشهر الجاري، فإن الإثارة الحقيقة من خلال وجود مباريات مباشرة بين الفرق التي تحاول الصعود وهم الرباعي :(ليستر سيتي - تشيلسي - مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون)، خاصة أن ما يتبقى على الحسم خمس جولات فقط.

ويتواجد حاليًا ليستر سيتي وتشيلسي في الترتيب الثالث والرابع، في المقابل يحاول الثنائي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الوصول ضمن الرباعي الكبير بين فرق بريميرليج خلال هذا الموسم.

- ليستر سيتي:

استعاد ليستر سيتي توازنه مجددًا بعد استئناف بريميرليج مرة أخرى، والذي شهد توقف دام ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ليستر لم يحقق أي فوز منذ عودة النشاط إلا أن سلسلة النتائج السلبية توقفت عند المباراة الأخيرة بعد الفوز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد في لقاء شهد استعادة الهداف جيمي فاردي التسجيل من جديد ليرفع رصيده في ترتيب الهدافين إلى 21 هدف محتلاً الصدارة.

لكن طريق "الثعالب" والذي يمتلك 58 نقطة نحو الوصول للأبطال لن يكون سهلاً حيث سيصطدم بمباريات قوية من خلال مواجهة كل من :(آرسنال - بورنموث - شيفيلد يونايتد - توتنهام هوتسبير - مانشستر يونايتد).

- تشيلسي:

يمر تشيلسي بفترة رائعة على مستوى النتائج على الرغم من السقوط المفاجئ في الجولة قبل الماضية من جاره اللدود ويستهام بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن "البلوز" تمكنوا من الرد في المباراة التالية بفوز عريض تحقق على حساب واتفورد بثلاثية نظيفة.

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تشيلسي الآن يتواجد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، وإذا ما احتاج الفريق اللندني الوصول لأوروبا لا مجال للخطأ في المباريات المقبلة.

وسيواجه رجال المدرب فرانك لامبارد في المباريات الخمس المقبلة كل من :(كريستال بالاس - شيفيلد يونايتد - نورويتش سيتي - ليفربول - وولفرهامبتون).

- مانشستر يونايتد:

بدأت جماهير مانشستر يونايتد التفكير في الحصول على مقعدًا للمشاركة في دوري الأبطال نظرًا للنتائج الرائعة للفريق في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الفوز على بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدفين.

مانشستر يونايتد حاليًا يحتل الترتيب الخامس برصيد 55 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي صاحب المقعد الأخير في الوصول لدوري الأبطال بالموسم المقبل.

وقد يكون طريق "الشياطين الحمر" الأسهل نسبيًا عكس منافسيه حيث سيواجه في الأسابيع الخمسة المقبلة كل من :(أستون فيلا - ساوثهامبتون - كريستال بالاس - ويستهام يونايتد - ليستر سيتي).

- وولفرهامبتون:

فريق آخر يسعى لتحقيق المفاجأة خاصة في ظل العروض المقدمة خلال الموسم الحالي، وهو فريق وولفرهامبتون صاحب الترتيب السادس برصيد 52 نقطة.

وولفرهامبتون منذ العودة وهو لا يعرف سوى طريق الانتصارات قبل السقوط في فخ الهزيمة للمرة الأولى على يد آرسنال بهدفين دون رد، الأمر الذي جعل "الولفز" يتراجع ترتيبه للمركز السادس برصيد 52 نقطة، ليكون بعيدًا عن تشيلسي بخمس نقاط كاملة.

ويحتاج وولفرهامبتون في المباريات الخمسة المقبلة نتيجة الفوز فقط مع سقوط منافسيه حيث سيواجه كل من :(شيفيلد يونايتد - إيفرتون - بيرنلي - كريستال بالاس - تشيلسي).