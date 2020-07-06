رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد ماتيتش لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وقع نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم مقبلة، ليستمر لاعب الوسط الصربي مع الشياطين الحمر حتى عام 2023.

وقال ماتيتش: "أنا سعيد لأنني سأظل جزءًا من هذا النادي الرائع، كلاعب لا يزال لدي الكثير لأقدمه في مسيرتي، والقيام بذلك مع مانشستر يونايتد سيكون شرفًا كبيرًا".

وأضاف: "لدينا توازن جيد بين الشباب والخبرة داخل الفريق، نحن نلعب بشكل جيد، سنواصل القتال لإنهاء الموسم على أعلى مستوى، وجعل مشجعينا فخورون بنا".

Advertisements

من جانبه علق أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد قائلا: "يسعدني أن ماتيتش وقع عقدًا جديدًا وأنا أعلم أن خبرته ومهنيته وقيادته لا تقدر بثمن".

وأضاف المدرب النرويجي: "لدينا قوة كبيرة في خط الوسط ، وسمات نيمانيا هي جزء أساسي من ذلك، ماتيتش موجود هنا منذ ثلاثة مواسم ويفهم حقًا قيم اللعب لمانشستر يونايتد".

وكان ماتيتش قد انضم إلى يونايتد مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من تشيلسي مقابل 35 مليون جنيه استرليني.