الخليج 365 يحاور نجم الريال السابق عن.. انتقال صلاح لعملاقي إسبانيا.. ورحيل فالفيردي المتسرع

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد همام:

ألفونسو بيريز اسم يُعد من أبرز اللاعبين في إسبانيا ليس فقط بالألقاب الذي توّج بها، لكن بمسيرة كبيرة شهدت اللعب في صفوف قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

بيريز استطاع على المستوى الشخصي أن يحقق جائزة أفضل لاعب في إسبانيا عام 1998، أما على صعيد البطولات فلم يعرفها سوى مع ريال مدريد بتتويجه بلقب الدوري في موسم (1994 - 1995)، بجانب الفوز بلقبي السوبر والكأس مع النادي الملكي وتحديدًا في موسم (1992 - 1993).

"الخليج 365" تواصل مع نجم الكرة الإسبانية، والذي سبق وأن قاد "الماتادور" للحصول على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في أولمبياد 1992، للحديث معه عن مسيرته، والفارق بين ريال مدريد وبرشلونة، بجانب المنافسة بين الغريمين خلال هذا الموسم على لقب الدوري.

وإليكم تفاصيل الحوار:

- كيف كانت مسيرتك؟

بدأت مسيرتي مع ريال مدريد في سن 13 عامًا، وكان حلمي اللعب في صفوف الفريق الأول، اللعب على ملعب "سنتياجو برنابيو" حلم لا ينسى.

- كانت لك تجربتان مع ريال مدريد وبرشلونة، كيف تراهما؟ وما الفارق بينهما؟

لقد كنت من اللاعبين القلائل الذين لعبوا في "عظماء" إسبانيا، لقد حظيت بهذه الميزة، وأرى أنه لا يوجد فارق بين ريال مدريد وبرشلونة، فهم لديهم مشجعين من جميع أنحاء العالم، ولديهم أفضل لاعبين، والسمة السائدة لديهم هو التفكير في الفوز فقط.

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- ما المباراة التي تتذكرها بعد اعتزالك حتى الآن؟

مباراة إسبانيا ويوغسلافيا في كأس الأمم الأوروبية، المباراة شهدت تأخرنا بنتيجة (3-2) إلا أننا استطعنا الفوز في النهاية بنتيجة (4-3)، هذه المباراة شهدت تسجيلي هدفين من بينهم هدف الفوز بجانب مررت هدفًا، أيضًا استطعت أن أحصل على الميدالية الذهبية رفقة المنتخب الإسباني في أولمبياد برشلونة عام (1992) هذه هيّ أهم ألقابي الدولية.

- كيف ترى وضع برشلونة الآن مع كيكي سيتين؟

في البداية أرى أن إدارة برشلونة تسرعت في إقالة فالفيردي، فهو كان مدربًا رائعًا، لكن الآن لديهم كيكي سيتين، أرى أن برشلونة يدفع الآن ثمن رحيل فالفيردي.

- ومن وجهة نظرك من سيتوج بلقب الدوري في ظل صراع ريال مدريد وبرشلونة؟

الريال وبرشلونة لديهما دائمًا خيارات الفوز، في برشلونة مثلا ليونيل ميسي يستطيع بمفرده أن يقود فريقه للقب لكن بشرط إذا كان في مستواه المعهود، لكن في ريال مدريد يمتلك زيدان ميزة في تعدد الخيارات على مستوى التشكيل الذي يمتلكه الآن.

- في الفترة الماضية ارتبط اسم محمد صلاح نجم ليفربول بالانتقال لريال مدريد أو برشلونة.. ما تعليقك؟

صلاح يعتبر أحد أهم اللاعبين المتميزين في العالم، فهو صاحب إمكانيات كبيرة تساعده على اللعب في صفوف ريال مدريد أو برشلونة دون أي مشكلة، وأعتقد أن أرقامه مع ليفربول ستساعده على اللعب في صفوف عملاقي إسبانيا.

- وما اللاعب الأبرز في ليفربول خلال هذا الموسم؟

أعتقد أنه النجم السنغالي ساديو ماني، فهو لاعب جيد جدًا وقوي بدنيًا.

- كيف ترى كرة القدم المصرية من وجهة نظرك؟

كان لديّ الفرصة لمشاهدة المنتخب المصري عندما كنت في مصر شاهدت نهائي كأس الأمم الأفريقية 2006، اللاعب المصري جيد جدًا فهو مقاتل على الكرة، وأرى أنهم يستحقون الاحتراف في أوروبا.