"قادران على قهر الأهلي والزمالك".. لاعب مغربي يتحدث عن حظوظ الرجاء والوداد بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: قال المغربي مصطفى خاليف، لاعب الرجاء الرياضي السابق، إن فريقي الوداد والرجاء الرياضي يمتلكان مقومات تجلعهما يقهران الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد والرجاء -على الترتيب- في نصف نهائي دوري الأبطال. وخلال تصريحات صحفية نقلتها "le360" سبورت المغربية قال خاليف: "الوداد والرجاء يمتلكان حظوظًا قوية للتأهل لنصف نهائي الأبطال". Advertisements وأضاف: "ممثلي المغرب مرشحين لخوض النهائي، إن ساعدتهما الظروف، خاصة وأنهما يمتلكان إمكانيات الكروية تسمح لهما بتجاوز الثنائي المصري". وتابع لاعب الرجاء السابق: "الرجاء والوداد باتا يتمتعان بصيت كبير على المستوى القاري، وفرضا احترامهما على أقوى الأندية التي باتت تخشى مواجهتهما". وواصل: "الثنائي المغربي يمتلكان كل الموقمات التي تجعلهما يقهران الأهلي والزمالك في نصف نهائي الأبطال". وأتم خاليف حديثه مشيرًا إلى أن ما تعيشه الكرة المغربية في السنوات الأخيرة ترجمته أندية الرجاء، الوداد، نهضة بركان وحسنية أكادير على أرض الوقع بعد بلوغهم نصف نهائي الأبطال وكأس الكونفدرالية.

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