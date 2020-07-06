منافس الأهلي.. تقارير: الوداد يقترب من تجديد عقد الناهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مازال الغموض يحيط بمستقبل محمد الناهيري مدافع الوداد المغربي في ظل اقتراب نهاية عقده الذي يربطه بالفريق الأحمر حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.

وتسعى إدارة النادي المغربي لتجديد عقد لاعب الفريق لمدة موسمين مقبلين، بعد توصية من الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الوداد الذي طلب الإبقاء على خدمات الناهيري خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "le360" المغربية بحسب مصادر خاصة، فإن سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي، اقترح على الناهيري التجديد لموسمين، في محاولة للحفاظ على الاستقرار الفني للفريق الأحمر، وضمان الأجواء الحماسية، استعدادا لاستكمال المنافسة على لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن الناهيري يرغب في تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط وهو المطلب الذي يصعب تحقيقه خاصة أن رئيس الوداد يتمسك بتجديد عقد مدافعه لموسمين على الأقل.

الناهيري ساهم بشكل كبير في تأهل الوداد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما قاده للفوز بهدفين مقابل هدف على النجم الساحلي التونسي في مجموع لقائي الذهاب والإياب لدور ربع النهائي.

يذكر أن الوداد سيلتقي مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي قرر الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) إقامتها بنظام المباراة الواحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد.