حمدي فتحي يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي لأول مرة منذ 8 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

شارك حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي في المران الصباحي اليوم الاثنين، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق، وباقي أفراد الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر.

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وشارك حمدي فتحي، في المران الجماعي للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات.

وكان حمدي فتحي قد خضع لجراحة غضروف الركبة بعدما أصيب في معسكر المنتخب الوطني الأول قبل مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، ثم خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

جدير بالذكر أن مسابقة دوري WE المصري ستعود لاستئناف نشاطها في السابع من أغسطس المقبل.