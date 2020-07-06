شالكة الألماني يُحصن موهبته الصاعدة ماليك ثياو

وقع نادي شالكة الألماني عقداً مع لاعب الشاب، صاحب الـ18 عامًا، ماليك ثياو حتى عام 2024، ليقطع الطريق أمام رحيل اللاعب لأي نادٍ أوروبي آخر يرغب في الحصول على خدماته.
أكدت إدارة النادي الألماني، أنالتوجه الجديد للدعم سيكون للناشئين ولاعبي أكاديمية النادي، بسبب التعثر المالي الذي تعاني منه الإدارة نتيجة فترة توقف النشاط الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الإدارة، أن هذا الاتجاه سيكون شعار الفريق في الصفقات عامة خلال السنوات المقبلة، بدلاً من التعاقد مع لاعبين كبار بمبالغ طائلة.
جددت إدارة النادي الألماني الثقة في ديفيد فاجنر، المدير الفني للفريق، بالرغم من إنهاء شالكة لموسمه بالدوري الألماني في الترتيب الثاني عشر برصيد 39 نقطة.
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