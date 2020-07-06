اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه لايعرف حتى الآن سر خسارة فريقه تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز الكروي هذا الموسم.

وقال جوارديولا الذي خسر لأول مرة في مسيرته التدريبية في ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه: نحن نتفوق في عدد الأهداف مشيرًا إلى ان فريقه يصنع الكثير من الفرص، ورغم وجود فرص قليلة ضدنا إلا أننا نخسر الكثير من المباريات.

وأضاف: الأمر صعب حتى بالنسبة لي للوصول إلى تفسير لماذا يحدث ذلك لكن يجب الإصرار والحديث عن اللعب وأسلوب لعب المنافس ومحاولة تقديم المزيد واستقبال أقل عدد ممكن وتسجيل المزيد. وساند جوارديولا لاعبيه للعودة إلى طريق الانتصارات عند استضافة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف: لدي ثقة في إمكانية القيام بذلك لأننا نحن نفس المجموعة وفعلنا ذلك في المواسم السابقة، هذا الموسم نلعب بأسلوب مشابه لكن هذا ليس كافيا لتحقيق الفوز بالمباريات وخسر سيتي، الذي أهدر لقب الدوري لغريمه

وانتزع المهاجم تشي آدمز الانتصار لساوثهامبتون صاحب المركز 13 وأذاق سيتي، الذي سحق ليفربول البطل 4-صفر في الجولة الماضية، الهزيمة الثالثة على التوالي خارج أرضه في الدوري، وخسر ليفربول في المقابل مرتين فقط في الدوري خلال هذا الموسم. السابقة، هذا الموسم نلعب بأسلوب مشابه لكن هذا ليس كافيا لتحقيق الفوز بالمباريات وخسر سيتي، الذي أهدر لقب الدوري لغريمه ليفربول ، أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد يوم الأحد رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 73 بالمئة وإطلاق أكثر من 20 تسديدة على مرمى المنافس.وانتزع المهاجم تشي آدمز الانتصار لساوثهامبتون صاحب المركز 13 وأذاق سيتي، الذي سحق ليفربول البطل 4-صفر في الجولة الماضية، الهزيمة الثالثة على التوالي خارج أرضه في الدوري، وخسر ليفربول في المقابل مرتين فقط في الدوري خلال هذا الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا مندهشًا: لا أعرف سر خسائر مانشستر سيتى بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.