حمدي فتحي ينتظم في مران الأهلي للمرة الأولى بعد تعافيه من الإصابة

شارك حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الأهلي ، في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال

إفريقيا.وشارك حمدي فتحي، في المران الجماعي للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات.كان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال وجوده في معسكر المنتخب وأجرى جراحة في ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي. وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق، وباقي أفراد الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر.