رئيس برشلونة يرد على إدعاءات رحيل ميسي

قال رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، أن قائد الفريق ليونيل ميسي، سيختتم مسيرته في النادي، نافيا التكهنات التي أثيرت مؤخرا حول عدم رغبة النجم الأرجنتيني في تمديد تعاقده مع "البارسا".

وقال بارتوميو لشبكة "موفيستار" الإسبانية، عقب فوز برشلونة على فياريال "4-1":"ميسي

قال إنه سينهي عمله ومسيرته مع كرة القدم في برشلونة.. لن أشرح التفاصيل لأن تركيزنا ينصب على بطولة الدوري، ونحن نتفاوض مع العديد من اللاعبين، لكن ميسي شرح لنا أنه يريد البقاء لذا فنحن سنستمتع بوجوده لفترة أطول". وكان ميسي (33 عاما)، تحدث في وقت سابق عن عدم رضاه عن هيكلة برشلونة، بينما قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية يوم الخميس الماضي، إنه غير سعيد بطريقة إدارة النادي وأكدت رغبة الهداف التاريخي لـ"البلاوجرانا" في الرحيل مع نهاية عقده في العام 2021.