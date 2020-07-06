اخبار الرياضه

رئيس برشلونة يرد على إدعاءات رحيل ميسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال رئيس ، جوسيب بارتوميو، أن قائد الفريق ليونيل ، سيختتم مسيرته في النادي، نافيا التكهنات التي أثيرت مؤخرا حول عدم رغبة النجم الأرجنتيني في تمديد تعاقده مع "البارسا".
وقال بارتوميو لشبكة "موفيستار" الإسبانية، عقب فوز برشلونة على فياريال "4-1":"ميسي

قال إنه سينهي عمله ومسيرته مع كرة القدم في برشلونة.. لن أشرح التفاصيل لأن تركيزنا ينصب على بطولة الدوري، ونحن نتفاوض مع العديد من اللاعبين، لكن ميسي شرح لنا أنه يريد البقاء لذا فنحن سنستمتع بوجوده لفترة أطول". وكان ميسي (33 عاما)، تحدث في وقت سابق عن عدم رضاه عن هيكلة برشلونة، بينما قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية يوم الخميس الماضي، إنه غير سعيد بطريقة إدارة النادي وأكدت رغبة الهداف التاريخي لـ"البلاوجرانا" في الرحيل مع نهاية عقده في العام 2021.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس برشلونة يرد على إدعاءات رحيل ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا