رئيس برشلونة يرد على إدعاءات رحيل ميسي

قال رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، أن قائد الفريق ليونيل ميسي، سيختتم مسيرته في النادي، نافيا التكهنات التي أثيرت مؤخرا حول عدم رغبة النجم الأرجنتيني في تمديد تعاقده مع "البارسا".
وقال بارتوميو لشبكة "موفيستار" الإسبانية، عقب فوز برشلونة على فياريال "4-1":"ميسي
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