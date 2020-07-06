بعد فوز ليفربول على أستون فيلا.. محمد صلاح يحقق أرقامًا جديدة في البريميرليج

حقق الدولي المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف نادي ليفربول، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد مساهمته في فوز "الريدز" على أستون فيلا (2-صفر) أمس، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يتمكن صلاح من هز شباك أستون فيلا، لكنه صنع الهدف الثاني لزميله كورتيس جونز.

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بعد الدولي الإنجليزي السابق، آلان شيرر، يسهم في 100 هدف في "البريمير ليج".شارك صلاح في 116 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه لليفربول صيف العام 2017، وساهم في 100 هدف، حيث سجل 73 هدفًا، وصنع 27 حتى الآن، وتوج ليفربول مبكرًا بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، فيما يواصل صلاح الصراع لنيل لقب هداف المسابقة للموسم الثالث تواليًا، حيث يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين برصيد 17 هدفًا. ويسعى في الجولات المقبلة وعددها خمس جولات في اعتلاء منصة لقب هداف الدوري الإنجليزى.ويتخلف بفارق أربعة أهداف عن المتصدر، جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

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