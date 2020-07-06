اتحاد الكرة ينعى وفاة والد رئيس لجنة حكام دمياط

تقدمت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، بخالص التعازي، إلى علي طاهر عبدالله، رئيس لجنة حكام دمياط، في وفاة المغفور له والده.
ونعى الاتحاد عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل فيسبوك وفاة والد رئيس لجنة حكام دمياط.
في سياق آخر كانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام،
وأقيم المعسكر خلال الفترة من ١ إلى ٤ يوليو، بمشاركة ٣١ حكمًا ما بين دولي ومرشح للشارة الدولية، و٤٣ حكمًا للدرجة الأولى.
حاضر في المعسكر المحاضر الدولي وعضو لجنة حكام أفريقيا، عصام عبدالفتاح وجيروم دامون Jerome Damon مسئول مكتب الفيفا بأفريقيا، وكذلك محاضر اللياقة البدنية مارك مازنجو Mark Mazengo ووجد محمد منصور FIFA IT Support وأيضًا الدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وعزب حجاج مدير إدارة الحكام بلجنة الحكام الرئيسية، وفريد سلطان EFA IT Support وكذلك محمد أبو خاطر.
وأشاد عصام عبدالفتاح بجهود اللجنة الخماسية، برئاسة السيد عمرو الجنايني، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، وليد العطار، على الجهد المبذول ضمن الاستعدادات لاستئناف النشاط الكروي.
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