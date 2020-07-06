ديفيد سيزا يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الصباحي

عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.

وعقد سيزا، جلسة مع الجهاز المعاون في بداية المران للتحضير والتأكيد على بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات.

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا

لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير للمرحلة المقبلة.وقاد سيزا، تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وقام بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التي خاضها الفريق في بداية مران اليوم.