عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.
وعقد سيزا، جلسة مع الجهاز المعاون في بداية المران للتحضير والتأكيد على بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات.
ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا
وقاد سيزا، تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وقام بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التي خاضها الفريق في بداية مران اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد سيزا يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الصباحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.