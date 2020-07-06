اتحاد الكرة يفوض نائب الجبلاية وعضو الخماسية بالاجتماع مع أندية الأقصر وأسوان

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تفويض د.جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد، ود.أحمد عبدالله، عضو اللجنة، بالاجتماع مع أندية الأقصر وأسوان.

يعقد مسؤولو الاتحاد اجتماعاتهم مع الأندية لمعرفة مقترحاتهم بشأن تعديلات اللائحة، خصوصًا اختيار النائب وتطبيق بند الـ٨ سنوات.

كان اتحاد الكرة اجتمع مع أندية الدوري الممتاز، وكذلك القسم الثاني، من أجل تعريفهم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس أندية الأقصر وأسوان.يعقد مسؤولو الاتحاد اجتماعاتهم مع الأندية لمعرفة مقترحاتهم بشأن تعديلات اللائحة، خصوصًا اختيار النائب وتطبيق بند الـ٨ سنوات.كان اتحاد الكرة اجتمع مع أندية الدوري الممتاز، وكذلك القسم الثاني، من أجل تعريفهم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وكذلك استطلاع رأيهم في تعديلات اللائحة.

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