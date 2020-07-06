رينيه فايلر يصل القاهرة مساء اليوم.. ويقود مران الأهلي غدًا

يصل رينيه فايلر، مساء اليوم الإثنين، إلى القاهرة قادمًا من سويسرا بعد الحصول على إجازة استمرت نحو شهر كامل فى ظل توقف النشاط الكروى.

من المنتظر أن يقود فايلر مران الفريق غداً الثلاثاء، كما يعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لترتيب برنامج اللقاءات الودية،

وأيضًا يتسلم تقريرًا طبيًا عن حالة المصابين وتقريرًا من مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام عن المران فى الفترة الماضية.عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسات منفصلة مع النيجيرى جونيور أجاى وأحمد الشيخ لاعبى الفريق للحديث عن بعض الأمور التعاقدية الخاصة بهما فى المرحلة الماضية.

تماثل السنغالى أليو بادجى، نجم الأهلى للشفاء، من إصابته بكدمة فى إصبع القدم التى تعرض لها، وشارك فى المران بشكل طبيعى، بينما أعلن علي لطفى حارس المرمى التحدى، مؤكداً أنه لا يخشى المنافسة مع محمد الشناوى، حارس المرمى الأساسى، ويسعى باستمرار لتطوير مستواه ليكون جاهزاً للحصول على الفرصة للمشاركة.

