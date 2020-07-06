خاص | بي ان سبورت تخل ببند في عقود “يوسف سيف وعصام الشوالي ورؤوف خليف”

أخلت إدارة قنوات بي ان سبورت ببند في عقود الثلاثي الشهير “يوسف سيف وعصام الشوالي ورؤوف خليف” بمنعهم من التعليق على أي مباراة في الأسبوع، ولمدة تجاوزت الـ 10 أيام، وهي أطول فترة غياب لهم منذ استئناف النشاط الرياضي في أوروبا.

واتخذت قنوات بي ان سبورت قرارًا بعدم الاستعانة بأي معلق خارج مركز البث المباشر في مقر الشبكة بالعاصمة القطرية الدوحة لتجنب الانتقادات الجماهيرية الغاضبة من رداءة الصوت.

ولم يستطع الفريق التقني الجديد (قليل الخبرة) التعامل أو التواصل مع المعلقين أثناء تواجدهم في منازلهم للتعليق على المباريات بشكل صحيح لتفادي حدوث أي مشكلة، ما أدى إلى ضعف جودة الصوت كما حدث في مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بتعليق يوسف سيف، حيث ظهر وكأنه يتنفس تحت الماء.

وانفرد الخليج 365 بخبر تجميد يوسف سيف وعصام الشوالي ورؤوف خليف حتى اشعار آخر، وبالفعل لم يحصل أحدهم على أي مباراة منذ يوم 26 يونيو 2020 حتى 10 يوليو 2020.

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بنود التعاقد

أكدت مصادر الخليج 365 في قطر، اليوم الاثنين، تمسك إدارة بي ان سبورت بقرار تجاهل المعلقين الثلاثة لحين عودتهم إلى مقر الشبكة للعمل من هناك، الأمر الذي سيعني استمرارها في الاخلال ببنود التعاقد معهم.

وعلم الخليج 365 أن عقود يوسف سيف وعصام الشوالي ورؤوف خليف تنص على منح كل منهم ما لا يقل عن 3 مباريات أسبوعيًا، بواقع مباراة في اليوم الواحد.

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كما يوجد بند آخر في العقد يُجبر إدارة بي ان سبورت على تسديد مبلغ مالي إضافي إذا طلبت منهم التعليق على مباريات إضافية عن العدد المتفق عليه.

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حلول بي ان سبورت

كي تتفادى قنوات بي ان سبورت النقص العددي قررت منح الجزائري حفيظ دراجي والمصري علي محمد علي 5 مباريات لكل منهم خلال هذا الأسبوع.

وعلق بالفعل حفيظ دراجي على مباراة في الدوري الانجليزي بين مانشستر يونايتد وبورنموث، ومباراة في الدوري الاسباني بين أثلتيك بلباو وريال مدريد، وتم منحه 3 مباريات أخرى.

وسيعلق حفيظ دراجي على مباراة قمة الدوري الايطالي يوم الثلاثاء بين ميلان ويوفنتوس، وفي اليوم التالي سيعلق على مباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الاسباني، ويوم الخميس سيعلق على مباراة هيلاس فيروس والإنتر في الدوري الايطالي.

أما علي محمد علي فقد علق على مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الايطالي يوم السبت، ومباراة ساوثامبتون ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي يوم الأحد، وسيعلق على مباراة توتنهام وايفرتون اليوم الاثنين، بالاضافة لمباراة بين برايتون وليفربول يوم الاربعاء، ومباراة بين ريال مدريد وآلافيس في الدوري الاسباني يوم الجمعة.

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