رسميًا…مساعد أنشيلوتي يتولى تدريب سيركل بروج لـ 3 سنوات

أعلنت إدارة نادي سيركل بروج البلجيكي تعيين مساعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أندية تشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد “بول كليمنت” في منصب المدير الفني للفريق بدءًا من موسم 2021/2020.

وقال الموقع الرسمي لنادي سيركل بروج “بعد بحث مكثف، ظهر أخيرًا المدرب الانجليزي بول كليمنت الذي وافق على أن يكون المدير الفني الجديد للفريق، ووقع بالفعل على عقد مدته 3 مواسم، وسقود التدريب بدءًا من يوم الاثنين”.

وأضاف موقع سيركل بروج “أسلوب بول كليمنت يبدو مثيرًا للاعجاب بالفعل، فقد عمل لفترة طويلة مع أندية كبيرة مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونخ”.

وحصل بول كليمنت على فرصته الأولى كمدرب مساعد للهولندي جوس هيدينك في تشيلسي عام 2009، وحافظ على منصبه بعد مجيء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليصبح مساعدًا دائمًا له في جميع رحلاته التالية.

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وخاض المدرب صاحب الـ 48 عامًا أول تجاربه كمدير فني مع نادي ديربي كاونتي الانجليزي في موسم 2016/2015، وفي الموسم التالي تولى تدريب سوانسي سيتي لينقذه من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، لكنه أقيل في موسم 2018/2017 بسبب سوء النتائج.

وفي موسم 2018/2017 نجح في مهمة إنقاذ ريدينج من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ليحافظ على منصبه للموسم التالي والذي شهد إقالته أيضًا، ليتوقف عن العمل على مدار موسم 2020/2019.

وقال رئيس نادي سيركل بروج (فنسنت جويماير) “عملنا بجد للعثور على المدرب المناسب للفريق خلال الفترة القادمة، يمكننا أن نفخر بقبول بول كليمنت لهذا التحدي، نحن مقتنعون بأننا سنحقق نتائج رياضية رائعة معه، على المدى القريب والبعيد، يمكن لخبرته في توجيه المواهب وتحقيق نتائج عالية أن تكون دفعة مهمة بالنسبة لسيركل بروج”.

من جانبه قال المدير الرياضي لنادي سيركل بروج (بول ميتشل) “بعد الموسم الماضي المليء بالضغوطات الصعبة للنادي، كنا نبحث عن سيرة ذاتية تحتوي على تلك المهارات الفردية والإدارية لتحقيق الاستقرار للنادي، وبول كليمنت لديه ثروة من المعرفة والخبرة على أعلى مستوى، وهذا يقنعنا بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب”.