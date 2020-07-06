رياضة | إشادة بمستوى مدافع ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إشادة بمستوى مدافع ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت صحيفة الماركا الإسبانية على المستوى المميز الذي ظهر عليه البرازيلي ميليتاو في مباراة الفريق الأمس أمام أتلتيك بيلباو بالجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا"، حيث لعب بدلا من فاران المصاب.

وقالت الصحيفة إن الأنظار كانت كثيرة حول ميليتاو حيث أجبرت إصابة فاران زيدان على إشراك ميليتاو بعدما كانت ثنائية سيرخيو راموس و فاران في مركز الدفاع ثنائية غير قابلة للمس ، حيث تعطي الكثير من الأمان للفريق لكن ميليتاو قدم مباراة جيدة أمام هجوم بلباو وخاصة ويليامز.

وأضافت الصحيفة بأن الاختبار الكبير الاول لميليتاو كان عند مواجهته لإيناكي ويليامز أحد أسرع اللاعبين في الليجا ، الذي أنطلق بالكرة نحو المرمى لكنه لم ينجح بأستغلال ذلك بسبب سرعة البرازيلي وحسن توقعه حيث قدم درساً في كيفية استخدام القوة البدنية في هذه اللقطة الصعبة.