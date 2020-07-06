رياضة | إصابة ألفيس ساريتش لاعب أهلي جدة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة ألفيس ساريتش لاعب أهلي جدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي الرياضي أحمد الجابري، مفاجأة صادمة لعشاق النادي الأهلي، قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.

بحسب موقع سعودي، كشف الجابري في تغريدة عبر صفحته على تويتر: "عدم خوض النادي الأهلي تدريباته أمس الأحد، يأتي بسبب اكتشاف حالة كورونا جديدة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الأهلي اكتشف إصابة لاعب وسطه البوسني ألفيس ساريتش.

وأوضح: "ساريتش خالط المدير الفني، الصربي فلادان ميلوفيتش، وعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.