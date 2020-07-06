رياضة | أزارو مهدد بعدم اللعب في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أزارو مهدد بعدم اللعب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار في يناير الماضي للاتفاق السعودي مهددًا بعدم اللعب لأي ناد سعودي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق بأن أي لاعب يرفض تمديد عقده هذا الموسم فإنه سيحرم من اللعب لأي ناد سعودي.

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ويرفض المهاجم المغربي خوض التدريبات رفقة فريق الاتفاق في الفترة الحالية بعدما قامت إدارة النادي السعودي بخصم ٥٠٪؜ من راتبه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة المنتخب المغربية وبحسب تقارير سعودية فإن المهاجم المغربي بات مهددًا بعدم اللعب لأي نادي سعودي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي لم يسدد باقي قيمة الصفقة إلى الأهلي والمقدرة ب١٠٠ ألف دولار لرفض اللاعب خوض التدريبات مع الفريق.