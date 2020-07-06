الامارات | لاعب زملكاوي يتغزل بالأهلي المصري.. ويشبهه بفريق ليفربول

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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب زملكاوي يتغزل بالأهلي المصري.. ويشبهه بفريق ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبّه لاعب الزمالك المصري السابق حسين عبداللطيف غريمهم التقليدي الأهلي بنادي ليفربول الإنجليزي في طريقة حسمه للقب الدوري المصري.
وقال عبداللطيف لقناة "أون تايم" المصرية: "الأهلي حسم اللقب، الفارق في النقاط تخطى الـ 18 نقطة، وأصبح مثل ليفربول، ومن حقه أن يدافع عن تقدمه ويريد عودة النشاط، هذه مصلحته وهذا وضع طبيعي".
وفي المقابل، أشاد عبداللطيف برئيس الزمالك مرتضى منصور، قائلاً: "لقد عزز النادي بشكل جيد، كمنشآت جديدة ورائعة.. الزمالك كان يُعاني مادياً عندما كنت لاعبا، وحاليا أصبح شأنه شأن ناديي الأهلي وبيراميدز، ويأتي بأعلى وأفضل الصفقات".
وأضاف "مرتضى منصور استطاع أن يدافع عن الزمالك بشكل جيد، قبل ذلك كان لا أي أحد يتطرق للدفاع عن النادي.. لقد أصبح لساناً صريحاً يدافع عن ناديه".
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