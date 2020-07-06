شكرا لقرائتكم خبر عن رقم جديد لميسي في انتفاضة كتالونية سعيًا لإنقاذ لقب الدوري (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حافظ برشلونة على تواجده في سباق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن تغلب مساء الأمس خارج قواعده على فياريال بنتيجة 4-1، ليرتفع رصيد الفريق إلى 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، المتصدر، قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

ودخل العملاق الكتالوني هذه المباراة وهو يعلم أن أي نتيجة سلبية ستنتهي عمليًا إمكانية حفاظه على لقب الدوري، الذي توج به خلال آخر موسمين من المسابقة، لكن عرض كبير من ليونيل ميسي ورفاقه قاد الفريق إلى انتصار عريض خارج القواعد.

وحافظت هذه المواجهة على سمعتها التهديفية، مع ارتفاع حصيلة الأهداف بين الفريقين في آخر 13 مباراة بينهما في لاليجا إلى 53 هدفًا؛ بمعدل أكثر من 4 أهداف في المباراة.

وافتتح برشلونة التسجيل مبكرًا بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق هدف عكسي سجله المدافع الإسباني باو توريس في مرماه.

وعدّل فياريال النتيجة سريعًا بواسطة المهاجم جيرارد مورينو، الذي اشترك بتسجيل 5 أهداف في آخر 3 مباريات مع الغواصات الصفراء (سجل وصنع 1).

وأصبح مورينو هو أول لاعب من فياريـال يسجل 16 هدفًا أو أكثر في الدوري منذ الإيطالي جوسيبي روسي في موسم 2010/2011 (18).

وأعاد لويس سواريز برشلونة للمقدمة بتسجيله الهدف الثاني، ويتمكن من رفع إجمالي رصيد أهدافه مع العملاق الكتالوني في مختلف البطولات إلى 194 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي الثالث للنادي؛ مناصفة مع لاديسلاو كوبالا.

وعزز أنطوان جريزمان تقدم برشلونة بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، مسجلًا أول أهدافه مع برشلونة منذ استئناف الموسم، وهدفه الأول في مختلف البطولات مع برشلونة منذ هدفه في 25 فبراير الماضي ضد نابولي في دوري الأبطال.

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وجاء الهدف الرابع في نهاية المباراة بواسطة المهاجم الشاب أنسو فاتي، الذي سجل سادس أهدافه في لاليجا، وأصبح ثالث أصغر لاعب في لاليجا يسجل 6 أهداف أو أكثر خلال الموسم خلال آخر 25 عامًا في المسابقة، بعد بويان وراؤول.

وحقق ليونيل ميسي رقمًا قياسيًا شخصيًا، بصناعته هدفين في المباراة، ليرفع من إجمالي تمريراته الحاسمة في لاليجا هذا الموسم إلى 19، محطمًا رقمه السابق في موسمي 2010/2011 و2014/2015 (18)، ويصبح على بعد تمريرة حاسمة واحدة من معادلة الرقم القياسي لصناعة الأهداف في موسم واحد من لاليجا، والمدون باسم زميله السابق ومدرب السد القطري الحالي، تشافي هيرنانديز (20: موسم 2008/2009).