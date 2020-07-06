شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يشارك في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شارك حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

وتعد مشاركة حمدي فتحي، في المران الجماعي للأهلي، هي الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال وجوده في معسكر المنتخب وأجرى جراحة في ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، وباقي أفراد الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر.