شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يتهم تقنية الفيديو بمجاملة ريـال مدريد.. ويرد على تقارير رحيل «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، قرارات تقنية الفيديو في الدوري، معتبرًا أنها دائمًا ما تكون في صالح فريق واحد، كما رد أيضًا على التقارير التي تشير إلى رغبة قائد فريقه ليونيل ميسي في الرحيل عن الفريق.

وقال «بارتوميو»، في تصريحات صحفية عقب مباراة فياريال: «لقد تابعت مباراة سان ماميس (أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد) حتى قبل نهاية الشوط الثاني، وأشعر بالأسف لأن لدينا أفضل دوري في العالم وتقنية الفيديو بعد كورونا ليست عادلة».

وأضاف: «لقد غيرت بعض القرارات ودائمًا تنحاز للفريق نفسه».

وعلى جانب آخر، رد رئيس برشلونة على التقارير التي أشارت إلى رغبة«ميسي» في مغادرة النادي قائلًا: «لن أعطي تفاصيل ولكن ميسي قال أكثر من مرة إنه سينهي مسيرته في برشلونة».

وتابع: «نحننركز على البطولة، وهناك مفاوضات مع عدة لاعبين، ميسي يريد الاستمرار وإنهاء مسيرته هنا، هو لا يزال أمامه العديد من السنوات وسنستمتع به لوقت أطول».

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