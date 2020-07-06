شكرا لقرائتكم مشاهد من توقيع أحمد كشرى على عقود تدريبه نادى أسوان موسم ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع أحمد كشرى نجم الأهلى السابق، عقود تدريبه لنادى أسوان لمدة موسم ونصف، وذلك فى حضور عضوى مجلس أسوان إيهاب منصور ومحمد حمدى عباس، اللذان تواجدا فى معسكر الفريق بالمركز الأوليمبى.

ويستعد أبناء الجنوب لاستئناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها 7 أغسطس الجارى بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، كما شهدت جلسة كشرى مع عضوى أسوان، توقيع أعضاء الجهاز الفنى وفى مقدمتهم، أحمد رجب المدرب العام، والدكتور محمد عبد الغفار أول طبيب للفريق منذ بداية الموسم، وأحمد حيدر مخطط الأحمال.

فى سياق متصل، أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن الحالة التى ظهرت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بين لاعبى الفريق بعد ظهور نتائج المسحة الثانية هى للاعب لم يدخل فى معسكر الفريق، خاصة أنه يخوض فى الفترة الحالية امتحانات الجامعة، وبالتالى لم يخالط زملائه ليشكل خطورة عليهم.

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وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، اللاعب كان يأتى لإجراء المسحة بسيارته الخاصة ولم يختلط بزملائه، وليست لدينا مشكلة والفريق يخوض تدريباته بانتظام استعداداً للدورى.

وتابع مدرب أسوان، لدينا لاعب آخر يؤدى امتحانات الثانوية العامة بالفريق، لذا قمنا بعزله ليتدرب بشكل انفرادى حتى لا يخالط اللاعبين لحين الانتهاء من الامتحانات والتأكد من سلامته.

وكانت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو أسوان الأربعاء الماضى أظهرت وجود حالة إيجابية بين لاعبى الفريق، وذلك بعدما أظهرت المسحة الأولى وجود حالة إيجابية قبل الدخول فى المعسكر.