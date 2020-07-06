شكرا لقرائتكم حمدى فتحى يعود للمشاركة في تدريبات الأهلى بعد غياب 240 يوما للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك حمدي فتحي نجم وسط النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، لأول مرة في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الاثنين بعد غياب دام لقرابة 240 يوم، عقب إصابته بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب نوفمبر الماضي.

وأجرى اللاعب جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي، وشارك حمدي فتحي في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق، وباقى أفراد الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر الذى يعود من سويسرا اليوم بعد انتهاء أجازته، ويستعد حمدي فتحي مع الأهلي استعداداً لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويرفع حمدي فتحي من كفاءة خط وسط فريقه بعد تعافيه من الإصابة، وستمثل عودته إضافة قوية للفريق الأحمر قبل استكمال مشواره في بطولة دوري أبطال افريقيا حيث يواجه الأهلي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من البطولة في شهر سبتمبر المقبل.

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وتلقى مسئولو الأهلي اتصالات من نظرائهم في اتحاد الكرة أكدوا خلالها أن الجبلاية ستدفع تكاليف علاج حمدي فتحي خلال الفترة المقبلة بعدما أُصيب اللاعب منذ عدة أشهر خلال معسكر المنتخب الوطني الأول ، وجاء رد الاتحاد على الأهلي بعدما أستفسر الأخير حول موعد تسديد هذه المستحقات خاصة بعدما أرسل الأهلى كل الفواتير الخاصة بعلاج اللاعب وسفره أكثر من مرة إلى ألمانيا سواء لإجراء الجراحة أو التأهيل أو لعرض نفسه على الخبير الألمانى.

ويترقب مسئولو الأهلى إرسال اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدى فتحى ، ووفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحى من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.