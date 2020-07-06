شكرا لقرائتكم بشرى سارة للأهلاوية .. فايلر يعود من سويسرا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وتوماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية بالفريق للقاهرة اليوم ،الأثنين، بعدما قضي الثنائي إجازة في بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضي عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفني للأهلي خلال تواجده في سويسرا على التجديد موسماً للأهلي ليُنهي الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسري الذي سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفني للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا ، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.

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