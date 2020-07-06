شكرا لقرائتكم محمد محمود يواصل برنامجه التأهيلى استعدادا للمشاركة في تدريبات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تنفيذ برنامجه التأهيلي، تمهيداً للعودة والمشاركة فى المران الجماعي، وأدى محمد محمود، جلسة فى الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية فى ملعب التتش على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، ويؤدى محمد محمود المرحلة الأخيرة فى البرنامج التأهيلي، وبات قريبا من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته بشكل كبير.

وخاض الأهلى تدريباته اليومية استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتها فى سبتمبر المقبل، وشهد المران مشاركة حمدى فتحي، فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.

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يعود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى وتوماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية بالفريق للقاهرة اليوم الاثنين، بعدما قضى الثنائى إجازة فى بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسرى الذى سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.