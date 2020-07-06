شكرا لقرائتكم أسطورة ليفربول: أرنولد قادر على اللعب في وسط الميدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى غريم سونيس أسطورة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن ترينت ألكسندر-أرنولد تألق في الدفاع لكن اللاعب البالغ عمره 21 عاما يملك القدرة على اللعب في كافة مراكز الوسط.

وصنع ألكسندر-أرنولد 12 هدفا في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز الثاني خلف كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي الذي صنع 17 هدفا، وانتقل إلى وسط الملعب ومرر الكرة إلى نابي كيتا للمساهمة في الهدف الذي سجله ساديو ماني في الفوز 2-0 على أستون فيلا يوم الأحد.

وقال سونيس لشبكة "سكاي سبورتس" "أعتقد أن ألكسندر-أرنولد قادر على اللاعب في كل مراكز الوسط، بدأ لاعب وسط مدافع ثم انتقل إلى مركز الظهير الأيمن. وزاد: يمكن التردد في إبعاده عن مركزه لأن جزء كبير من هجمات ليفربول تأتي عن طريقه أو عبر آندي روبرتسون. فهما يتمتعان بطاقة كبيرة وحينما يتقدمان للثلث الهجومي يمكنهما إحداث الفارق.

ويعتقد اميل هيسكي مهاجم ليفربول السابق أن وسط الملعب هو "المكان الطبيعي" لألكسندر-أرنولد، وأضاف: يحصل على المزيد من المساحات ويمكنه التمرير وصنع الأهداف. لكن بالتأكيد هذه القدرات جاءت بعد سنوات في مركز لاعب الوسط المدافع.